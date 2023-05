Netzhoppers meistern erste Hürde zur Lizenzerteilung

Die erste Hürde zur Erteilung einer Lizenz für die Saison 2023/24 in der Volley-Bundesliga haben die Netzhoppers KW-Bestensee genommen.

Bis zum Montag musste der Verein, der Insolvenz angemeldet hat, der Volleyball-Bundesliga (VBL) 50 Prozent Deckung seines geplanten Etats nachweisen. "Das haben wir geschafft mithilfe unserer bisherigen Hauptsponsoren, die uns auch in unserer schwierigen Lage treu geblieben sind", sagte Dirk Westphal in einem Interview auf Instagram.

Der 37 Jahre alte Ex-Nationalspieler hat seine aktive Laufbahn nach der vergangenen Saison beendet und bemüht sich nun ehrenamtlich in der Funktion eines Managers darum, den Netzhoppers die weitere Zugehörigkeit zur Bundesliga zu sichern.

Mit dem Überspringen der 50-Prozent-Hürde hat der Verein allerdings erst ein Teilziel erreicht. Bis Ende dieses Monats müssen bereits 80 Prozent Etatdeckung gesichert sein. "Das ist der Knackpunkt, da müssen wir noch viel Überzeugungsarbeit bei möglichen Geldgebern leisten", sagt Westphal. Ihm ist bewusst: "Die Zeit ist knapp."

Aufzutreiben sei insgesamt "ein mittlerer sechsstelliger Betrag", so Westphal. Sollte die VBL die Lizenz erteilen, so würden die Netzhoppers aus jungen Spielern aus der Region ein Team für die Bundesliga zusammenstellen. Geplant ist zudem ein Umzug von der Landkost-Arena in Bestensee nach Königs Wusterhausen. Da die Halle dort nicht den Liga-Vorschriften entspricht, haben die Netzhoppers eine Ausnahmegenehmigung beantragt, die offenbar wohlwollend bei der VBL geprüft wird.

Erfüllen die Netzhoppers die Bedingungen nicht oder nicht fristgerecht, sieht es schlecht aus für den Verein. "Wir haben zwar auch einen Antrag für die 2. Liga gestellt", sagt Westphal, "aber so blöd es auch klingen mag: Wenn wir die Lizenz für die 1. Liga nicht schaffen, dann gehen hier bei uns für den Volleyball die Lichter wohl aus, zumindest im Profibereich".

(dpa)