Netzhoppers verlieren zum achten Mal: 1:3 gegen Düren

Die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee haben in ihrem zehnten Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga die achte Niederlage kassiert.

Die Volleyballer der Netzhoppers KW-Bestensee haben in ihrem zehnten Saisonspiel in der Volleyball-Bundesliga die achte Niederlage kassiert. Gegen die SWD powervolleys Düren unterlag die Mannschaft von Trainer Tomasz Wasilkowski am Sonntag mit 1:3 (16:25, 25:22, 17:25, 19:25). Vor 268 Zuschauern in der Landkost Arena von Bestensee war der US-Amerikaner Raymond Barsemian mit 13 Punkten noch der erfolgreichste Angreifer beim Verlierer.

Im ersten Satz setzten die beiden besten Aufschläger jeder Mannschaft die markantesten Zeichen. Erst legte Düren mit Routinier Sebastian Gevert an der Grundlinie mit einer 8:0-Punkte-Serie zum 16:6 vor. Kurze Zeit später gestalteten die Netzhoppers mit Theo Timmermann am Aufschlag das Ergebnis durch fünf Punkte in Serie zum 13:17 vorübergehend wenigstens ein klein wenig freundlicher.

Die Dürener, die in dieser Saison ihre Premiere in der Champions League feiern, dominierten den ersten Durchgang. Im zweiten Abschnitt weckte eine 14:9-Führung bei den Brandenburgern schon früh die Hoffnung auf einen Satzgewinn. Auch nach einer Aufholjagd der Gäste blieb das Team um Dirk Westphal cool und glich zum 1:1 aus.

Doch das Zwischenhoch der Netzhoppers ebbte schnell wieder ab. Ein zweiter Satzgewinn, der immerhin noch einen Punkt eingebracht hätte, blieb der Mannschaft verwehrt. Souverän, aber ohne zu glänzen, spulten die Dürener fortan ihr Pensum herunter. Die Gastgeber fanden weder in der Feldabwehr noch im Angriff die Mittel, um den Kontrahenten ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

(dpa)