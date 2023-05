SC Potsdam im Finale: "Wir haben uns überfahren lassen"

Die Niederlage tat weh. Und sie setzt die Potsdamerinnen mächtig unter Druck. Ein Sieg muss jetzt her, sonst ist die Final-Serie um den Titel vorbei. Das Gute: Sie spielen nun daheim.

Das Ergebnis sorgte für Ernüchterung bei den Volleyballerinnen des SC Potsdam. "Wir haben uns überfahren lassen", sagte Kapitänin Laura Emonts bei Sport1 nach dem 0:3 (18:25, 16:25, 14:25) beim MTV Stuttgart. In der Final-Serie um die deutsche Meisterschaft liegen die Brandenburgerinnen gegen die Titelverteidigerinnen nach drei Spielen mit 1:2 Siegen hinten - wer drei Spiele gewonnen hat, holt den Titel.

Gewinnen die Stuttgarterinnen auch die vierte Partie am Samstag (17.00 Uhr/Sport1) in der Potsdamer MBS-Arena, stünden sie also vorzeitig als Meister fest. Doch das wollen die Potsdamerinnen unbedingt verhindern. "Da haben wir unsere Zuschauer im Rücken, das wird ein ganz anderes Spiel", versprach Emonts. Sollte das Meisterschaftsrennen tatsächlich ins fünfte Match gehen, fände das bereits am Montag wieder in Stuttgart statt.

Dort hatten die Potsdamerinnen am Mittwoch vor 2251 begeistert mitgehenden Zuschauern nichts zu bestellen. "Stuttgart hat gut aufgeschlagen, gut geblockt und auch in der Feldabwehr gute Arbeit geleistet", sagte Emonts. Kritik gab es von der 32-Jährigen für die eigene Mannschaft: "Wir sind eine nach der anderen weggebrochen, wir waren kein Team."

Allein die serbische Mittelblockerin Maja Savic sowie Libera Aleksandra Jegdic erreichten bei den Gästen ihre Normalform. Savic kam auf eine Angriffsquote von 69 Prozent - 9 Punkte bei 13 Angriffe. Für Anett Nemeth, sonst die treffsicherste Angreiferin beim SC Potsdam, wies die Statistik lediglich eine Erfolgsquote von 18 Prozent aus - 5 Punkte bei 28 Angriffen.

(dpa)