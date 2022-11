Hertha BSC mit überzeugendem Testspielsieg in Ludwigsfelde

Hertha BSC hat einen weiteren Test während der WM-Pause klar für sich entschieden.

Beim Ludwigsfelder FC kam der Fußball-Bundesligist am Samstag zu einem überzeugenden 5:0 (3:0)-Erfolg. Derry Scherhant (16.), Chidera Ejuke (34.) Marco Richter (42.), Dong-Jun Lee (50.) und Wilfried Kanga (52.) waren die Torschützen für die Berliner, die ohne acht angeschlagene Spieler beim Oberligisten angetreten waren. In der 86. Minute scheiterte Lee zudem mit einem Foulelfmeter am Ludwigsfelder Schlussmann Amat Chaw, nachdem Kanga zuvor von diesem im Strafraum zu Fall gebracht worden war.

Hertha brauchte etwas, um seine deutliche Überlegenheit auch in Tore umzumünzen. Dabei ließ der Favorit wie im späteren Spielverlauf viele gute bis sehr gute Möglichkeiten aus. Bereits nach 22 Minuten musste Peter Pekarik angeschlagen vom Platz, für ihn spielte Marton Dardai. In der Pause folgten fünf weitere Wechsel, die zu den schnellen Treffern nach Wiederanpfiff führten. Danach gab es zwar einige weitere Möglichkeiten, die allesamt aber nicht genutzt wurden.

Am 2. Dezember bestreitet Hertha einen weiteren Test, dann bei Zweitligist Hannover 96.

