Wechselhaftes Wetter in Berlin und Brandenburg erwartet

Wechselhaftes Wetter erwartet die Menschen am Mittwoch in Berlin und Brandenburg.

Dabei bleibt es tagsüber mild, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Demnach beginnt der Tag mit einigen Wolken, die sich im Laufe des Tages verziehen und der Sonne Platz machen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und elf Grad. In der Nacht auf Donnerstag bliebt es regenfrei und kühlt kräftig ab - auf Temperaturen zwischen minus einem und zwei Grad.

Der Donnerstag beginnt zunächst heiter, gegen Nachmittag verdichten sich den Angaben zufolge die Wolken. Gegen Abend regnet es stellenweise. Die Höchstwerte liegen laut DWD zwischen acht und zwölf Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt und regnerisch, dabei sinken die Temperaturen auf Werte zwischen vier und sechs Grad.

Am Freitag halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel, dazu regnet es zeitweise. Es werden Temperaturen zwischen neun und zwölf Grad erwartet. In der Nacht bleibt es stark bewölkt und regnerisch - dazu können vereinzelt stürmische Böen auftreten. Die Tiefstwerte liegen zwischen sechs und acht Grad.

(dpa)