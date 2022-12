Wachsfigur von Zoe Wees bei Madame Tussauds

Mit den Songs "Girls like us" und "Control" wurde die 20-jährige Sängerin international bekannt. Nun steht eine Wachsfigur von Zoe Wees im berühmten Madame Tussauds.

Neben den deutschen Popstars Mark Forster und Vincent Weiß steht nun auch eine Wachsfigur der 20-Jährigen Sängerin Zoe Wees im Berliner Wachsfiguren-Museum Madame Tussauds. "Einfach eine der Jüngsten zu sein in Berlin, die hier stehen ist schon crazy, das ist schon eine sehr, sehr große Ehre", sagte die in Hamburg lebende Wees am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Ihre Doppelgängerin aus Wachs ist, genau wie sie, 1,58 Meter groß. Über mehrere Monate sei daran gearbeitet und Wees selbst dafür "den ganzen Tag ausgemessen" worden, so die Künstlerin. Die Arbeit habe sich aber gelohnt. "Ich bin sehr zufrieden, das sieht sehr real aus."

Das Outfit, das die Figur trägt, bedeutet Wees sehr viel. "Das war einer meiner Lieblingslooks, die hatte ich bei den American Music Awards an und das war so das erste Krasse, was ich in Amerika gemacht habe", sagte Wees. Die USA seien für sie ein großer Traum. "Und für mich wird das immer eine kranke Erinnerung bleiben."

Wees ist oft in Berlin, der Vibe der Stadt sei entspannt und chillig. Einen Plan für ihre nächsten Besuche in der Hauptstadt hat sie bereits auch schon: "Jedes Mal, wenn ich hier daran vorbei gehe, komme ich auf jeden Fall rein und gucke nochmal, ob die mich schon weggestellt haben."

(dpa)