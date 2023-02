Esken: Berliner CDU-Spitzenkandidat hat keine Machtoption

Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken sieht trotz hoher Zugewinne für die CDU bei der Berliner Wiederholungswahl "keine Machtoption" für deren Spitzenkandidaten.

"Kai Wegner hat ganz klar einen Abgrenzungs- und Spaltungswahlkampf betrieben", sagte Esken am Sonntagabend in der ARD-Talkshow " Anne Will". Daher sehe sie wenige Möglichkeiten für ihn zu einer Regierungsbildung.

Die CDU hatte bei der Wahl am Sonntag mit klarem Abstand vor SPD und Grünen gelegen. Der CDU-Spitzenkandidat Wegner könnte aber Schwierigkeiten haben, Koalitionspartner zu finden. Sowohl die SPD als auch die Grünen hatten eine Präferenz für eine Fortsetzung der bisherigen rot-grün-roten Regierung ausgesprochen.

(dpa)