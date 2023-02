Müller und Diepgen äußern sich nach Wiederholungswahl

Nach der Wiederholungswahl in Berlin sind viele Fragen offen. Nun melden sich ehemalige Regierende Bürgermeister zu Wort.

Wer regiert in Berlin nach der Wiederholungswahl mit wem? Der ehemalige Regierende Bürgermeister Michael Müller ( SPD) fände auch ein Weiterregieren der Sozialdemokraten legitim. Der frühere Regierende Bürgermeister von Berlin, Eberhard Diepgen ( CDU), rechnet nicht mit einer schnellen Regierungsbildung.

"Das Ergebnis ist kompliziert und die Parteien müssen sich erst einmal durchschütteln", sagte Diepgen (81) dem "Tagesspiegel". "Mein Rat wäre: Lasst mal ein bisschen Wasser die Spree runterlaufen. Die enttäuschten Leute in den Parteien müssen sich erst mal abreagieren. (...) Keiner sollte jetzt in falsche Hektik verfallen."

Über den Erfolg der CDU mit rund 28 Prozent vor SPD und Grünen (je 18,4 Prozent) sagte Diepgen: "Natürlich war das in erster Linie eine Protestwahl." Einerseits habe die CDU nun durch ihren ersten Platz und die vielen Direktmandate einen "klaren Auftrag" zur Regierungsbildung. Anderseits gebe es zunächst keinen passenden Partner.

Inhaltlich würden CDU und SPD besser zusammenpassen als andere Varianten, meinte Diepgen, der von 1984 bis 1989 und von 1991 bis 2001 Regierender Bürgermeister war. Aber vieles spreche dafür: "Die SPD muss nach mehr als 20 Jahren an der Regierung mal eine Pause machen und sich erneuern. Das macht es so schwierig." Zudem sei die Mehrheit der SPD "in der Seele bei der bisherigen Koalition verhaftet". Die Partei müsse sich aber damit auseinandersetzen, "dass das nach diesen Verlusten eigentlich nicht mehr geht".

Mit den Grünen passe es für die CDU inhaltlich nicht, glaubt Diepgen. Die sehr linken Kreuzberger Grünen würden den Kurs der Partei bestimmen. "Beim Weiterbau der A100, bei den Enteignungen von Wohnungskonzernen und auch in der Schulpolitik gibt es große Differenzen. Bei dieser Konstellation auf Schwarz-Grün zu setzen - dem neige ich persönlich nicht zu."

Nach Einschätzung des früheren Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) ist es legitim, dass die SPD trotz ihrer herben Wahlniederlage den Anspruch erhebt, weiterzuregieren - womöglich am Wahlsieger CDU vorbei. "Natürlich, das ist rauf und runter diskutiert worden und hat es in ähnlicher Konstellation auf Landes- und Bundesebene mehrfach gegeben", sagte er "Spiegel online". "Ich glaube auch nach wie vor, dass es eine Koalition ohne die CDU geben kann. Jetzt kommt es darauf an, wie die Parteien mit den Inhalten umgehen, die die Wähler interessieren: Wohnungsbau, innere Sicherheit, dem Verkehr."

Kurios sei, dass die Berliner sich "irgendwie" eine andere Politik wünschten, aber mit der bisherigen Koalition, meinte Müller. "Und auch dieses Votum der Wähler muss berücksichtigt werden." Er könne sich das Debakel der SPD noch nicht erklären. "(SPD-Spitzenkandidatin Franziska) Giffey hat vieles richtig gemacht. Berlin hat zum Beispiel das beste Entlastungspaket aller Bundesländer, die Aufnahme der vielen Menschen aus der Ukraine hat gut funktioniert. Aber offenbar waren andere Themen für die Wähler wichtig."

Müller (58) war von 2014 bis 2021 Regierender Bürgermeister, ehe Giffey ins Rathaus einzog. Auf die Frage im "Spiegel online"- Interview, ob er jetzt womöglich zurückkomme, sagte er: "Das wäre ja absurd."

