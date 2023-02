Jarasch zu Vorsprung der SPD: "50 Stimmen sind 50 Stimmen"

Der vermutlich weiter geschrumpfte Vorsprung der Berliner SPD vor den Grünen bei der Wiederholungswahl hat auf die laufende Regierungsbildung keinen Einfluss.

Das sagte die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch am Montag. "50 Stimmen sind 50 Stimmen. Sie bestimmen auch die Reihenfolge. So ist das in der Demokratie", betonte Jarasch vor Beginn der dritten Gesprächsrunde für die Sondierung der Regierungsbildung. Die führenden SPD-Vertreter um die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey kamen dazu mit den Spitzen der Landesparteien von Grünen und Linken am Montagvormittag in der SPD-Landeszentrale in Wedding zusammen.

(dpa)