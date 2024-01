Linke-Landeschef Walter zum Spitzenkandidaten gewählt

Der Linke-Landesvorsitzende Sebastian Walter ist zum Spitzenkandidaten seiner Partei für die Landtagswahl im September gewählt worden.

Der 33-Jährige erhielt beim Landesparteitag am Samstag in Templin in der Uckermark 84 Prozent der Stimmen.

Die Linke in Brandenburg stellt an diesem Samstag ihre Landesliste für die Landtagswahl im September auf. Damit bestimmt die Partei, wen sie nach der Landtagswahl im September ins Parlament schicken will. Auf den zweiten Platz der Liste wurde Kathrin Dannenberg gewählt, die Bildungsexpertin der Partei.

Nach einer Wahlumfrage aus dem Januar käme die Partei in Brandenburg auf 6 Prozent.

(dpa)