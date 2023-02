Wahlen

vor 23 Min.

Wegner verteidigt Vorgehen der Partei in Vornamen-Debatte

Artikel anhören Shape

Der Spitzenkandidat und Chef der CDU in Berlin, Kai Wegner, hat kurz vor der Abgeordnetenhauswahl an diesem Sonntag erneut das Vorgehen seiner Partei in der Debatte um die Vornamen der Täter aus der Silvesternacht verteidigt.

Themen folgen