14 Europaabgeordnete aus Berlin

Nach der Europawahl sind 14 Politiker mit Wohnsitz Berlin im EU-Parlament vertreten. Darunter sind alte und neue Gesichter.

Im neuen EU-Parlament sind nach der Wahl vom Sonntag 14 Abgeordnete aus Berlin vertreten und damit einer mehr als bisher. Das teilte die Landeswahlleitung am Montag mit. Demnach kommen vier Abgeordnete von den Grünen und jeweils zwei von SPD, Linke und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Je einen Abgeordneten stellen CDU, AfD, Volt und Die Partei des Satirikers Martin Sonneborn. Neun der Politiker saßen bisher schon im Europaparlament, fünf wurden neu hineingewählt.

Von den 720 Abgeordneten des EU-Parlaments kommen 96 aus Deutschland. Eine Fünf-Prozent-Hürde wie bei Wahlen auf Bundes- und Landesebene gab es am Sonntag nicht. In Berlin standen 34 Parteien auf dem Stimmzettel. Einzig die CDU trat mit einer Landesliste an, Berliner Spitzenkandidatin war Hildegard Bentele. Die übrigen Politiker mit Wohnsitz Berlin zogen über die Bundeslisten ihrer jeweiligen Parteien in das Europaparlament ein.

Und das sind die Berliner EU-Abgeordneten:

Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann, Anna Cavazzini, Erik Marquardt (alle Grüne), Gaby Bischoff, Tobias Cremer (beide SPD), Carola Rackete, Martin Schirdewan (beide Linke), Fabio De Masi, Ruth Firmenich (beide BSW), Hildegard Bentele (CDU), Alexander Sell (AfD), Damian Boeselager (Volt) und Martin Sonneborn (Die Partei).

(dpa)