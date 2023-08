Grüne in Dahme-Spreewald unterstützen SPD-Kandidatin

Die Grünen im Landkreis Dahme-Spreewald unterstützen im Landratswahlkampf die SPD-Kandidatin Susanne Rieckhof.

Das beschloss der Kreisverband bei einer Mitgliederversammlung in Königs Wusterhausen am Montag, wie die Kreisgeschäftsstelle am Dienstag mitteilte. Bei der Landratswahl am 8. Oktober treten bislang der AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kotré, die Vize-Landrätin Susanne Rieckhof ( SPD) und der Zeuthener Bürgermeister Sven Herzberger (parteilos) an, den CDU, FDP und Linke unterstützen.

Die Entscheidung der Grünen sei nach einer ergebnisoffenen und konstruktiven Debatte gefallen, in der sich zuerst Herzberger und danach Rieckhof den Fragen der Mitglieder und Gäste jeweils eine Stunde lang gestellt hatten.

Rieckhofs Vorstellungen für den Landkreis hätten deutlich größere Schnittmengen mit den Zielen und Ideen der Grünen geboten. Besonders habe überzeugt, dass sie die bündnisgrüne Idee zu einem energieautarken Dorf im Landkreis Dahme-Spreewald aufgenommen habe und im Rahmen der Energiewende für jedermann bezahlbare Lösungen anstrebe.

(dpa)