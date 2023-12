Grünen-Wahlkampf wird "kurz und knackig"

Die Berliner Grünen planen für die teilweise Wiederholung der Bundestagswahl am 11.

Februar eine konzentrierte Wahlkampagne. "Dieser Wahlkampf wird kurz und knackig", sagte ein Sprecher am Mittwoch auf dpa-Anfrage. "Wir werden über die Feiertage Kraft tanken und im neuen Jahr durchstarten." Viel positive Erfahrung habe die Partei mit Haustürwahlkampf gemacht, um mit Wahlberechtigten direkt ins Gespräch zu kommen. "Natürlich werden wir in der kalten Jahreszeit auch auf Online-Wahlkampf setzen", so der Sprecher.

Die Parteichefs Nina Stahr und Philmon Ghirmai erklärten: "Wir sind inzwischen geübt im Winterwahlkampf und werden allen Menschen ein Angebot für sozialen Zusammenhalt, Investitionen in die Zukunft und einen gesunden Planeten machen." Für alle Parteien werde es zur Herausforderung, die Wahlberechtigten zum Urnengang zu mobilisieren.

(dpa)