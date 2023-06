Brandbekämpfung: Innenminister will Spezialautos anschaffen

Das brandenburgische Innenministerium will die technische Ausstattung zur Waldbrandbekämpfung mit neuen Spezialfahrzeugen aufstocken.

Es wird im Rahmen des Brandenburg-Pakets geprüft, drei Spezialfahrzeuge zu beschaffen, die auf munitionsbelasteten Flächen zum Einsatz kommen können, wie das Innenministerium mitteilte. Zuvor hatten der RBB und die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtet.

Die neuen Fahrzeuge sollen neben einer Brandbekämpfung auf Munitionsverdachtsflächen auch bei Lagen mit dem Verdacht auf chemische, biologische, radioaktive und nukleare Gefahren Einsatzkräfte schützen, wie es hieß. Sie könnten teilweise unbemannt in den Einsatz gebracht werden. "Was für Fahrzeuge es konkret sein werden, ist noch nicht abschließend entschieden", so das Innenministerium.

Nach den Erfahrungen mit dem großen Waldbrand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog forderte der Präsident des Landesfeuerwehrverbands mehr gepanzerte Fahrzeuge und Munitionsräumung. "Wir müssen Technik beschaffen, die es uns erlaubt, auf diesen munitionsbelasteten Flächen besser Einsätze fahren zu können", hatte Rolf Fünning am Dienstag nach einem Besuch in der CDU-Landtagsfraktion gesagt. Die Feuerwehr kommt bei dem Ende Mai ausgebrochenen Waldbrand bei Jüterbog wegen der Gefahr durch die Munitionsbelastung in dem Gebiet nicht an die Brandherde heran.

Die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen wollen den Waldbrandschutz vorantreiben und dazu einen gemeinsamen Antrag ins Parlament einbringen. Sie wollen unter anderem, dass der geplante Aufbau eines Waldbrandschutz-Kompetenzzentrums vorankommt.

Der Sprecher des Innenministeriums sagte dazu, die Schaffung eines Kompetenzzentrums diene dem Ziel, Wissen und Expertise zur Waldbrandbekämpfung noch stärker zu bündeln. Eine Arbeitsgruppe erstelle eine Konzeption, um belastbare Grundlagen für die Entwicklung einer solchen Einrichtung zu schaffen. Einen klaren Zeitplan dafür nannte der Sprecher nicht.

(dpa)