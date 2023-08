Elf Jahre altes Mädchen von Auto angefahren und verletzt

Eine elf Jahre alte Radfahrerin ist in Wandlitz im Landkreis Barnim von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Das Mädchen fuhr am Montagmorgen auf der Karl-Marx-Straße, als das Auto einer 45 Jahre alten Fahrerin sie erfasste, wie die Polizei am Montag mitteilte. Wie es zu dem Zusammenstoß kam, war den Angaben zufolge Teil der laufenden Ermittlungen. Das Mädchen wurde am Unfallort von Rettungssanitätern versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto der 45-Jährigen entstand laut Polizei ein Sachschaden von 5000 Euro.

(dpa)