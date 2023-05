Beschäftigte im Großhandel legen die Arbeit nieder

Im Tarifkonflikt des Großhandels in Berlin und Brandenburg haben zahlreiche Beschäftigte in mehreren Lagern von Supermarktketten für einen Warnstreik die Arbeit niedergelegt.

Betroffen waren vom Ausstand am Dienstag unter anderem die Edeka-Lager Freienbrink und Mittenwalde sowie ein Rewe-Lager in Oranienburg, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte. Auf einer Kundgebung in Oranienburg bekräftigten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Forderungen.

Verdi verhandelt eigenen Angaben zufolge derzeit für rund 60 000 Beschäftigte in beiden Bundesländern. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 13 Prozent mehr Geld, mindestens aber 400 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die erste Verhandlungsrunde war vergangenen Donnerstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

(dpa)