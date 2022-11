Spandauer Wasserballer fordern Hannover im Supercup heraus

Die Wasserball-Männer von Spandau 04 wollen am Samstag im DSV-Supercup gegen Doublegewinner Waspo 98 Hannover ein Zeichen setzen.

Der Gipfel findet bei Waspo in Hannover statt, das in der vergangenen Saison beide nationalen Wettbewerbe in den Finals gegen Spandau gewann.

Das Prestige-Duell der Erzrivalen ist nach jeweils zwei hohen Bundesliga-Erfolgen der Top-Titelanwärter die erste ernsthafte Härteprobe vor dem Auftakt der Champions League wenige Tage später. Dort trifft Spandau am 16. November auf VK Novi Beograd. Der Supercup wird mit Spannung erwartet, da beide Mannschaften gegenüber der Vorsaison personell umformiert worden sind. "Das ist eine Standortbestimmung, die zeigen soll, wohin unser Weg in dieser Saison des Neuanfangs und der Rückgewinnung alter Stärke führen soll", sagte Manager Peter Röhle.

Bislang haben nur Spandau (22) und Hannover (6) die Trophäe gewonnen. Titelverteidiger sind die Berliner, die im Oktober des vergangenen Jahres triumphierten. Von 2017 bis 2020 hatte Waspo viermal in Serie gewonnen.

(dpa)