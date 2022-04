Neukölln bleibt in Wasserball-Bundesliga: 2:1 in Relegation

Die SG Neukölln bleibt in der Wasserball-Bundesliga.

Die Berliner gewannen am Sonntag das entscheidende Relegationsspiel gegen Bayer Uerdingen mit 10:7 (5:5) und sicherten sich somit den Klassenverbleib. Am Samstag hatte Neukölln durch ein 13:8 (8:5) die Niederlage aus der ersten Playoff-Partie in Uerdingen egalisiert.

Am Samstag war der Slowake Timotej Filo mit vier Treffern bester SGN-Torschütze, am Sonntag sorgte Marek Molnar mit vier Toren für das Fundament des Neuköllner Erfolges. Für Uerdingen war der Ex-Spandauer Ben Reibel ebenfalls viermal erfolgreich. Nach dem 5:5 zur Halbzeit hatten die Gastgeber mit einem 3:0-Lauf zu Beginn der zweiten Hälfte die Weichen auf Sieg gestellt.

In der Relegation zwischen dem A-Gruppen Sechsten OSC Potsdam und dem Düsseldorfer SC, in der die Brandenburger die Auswärtspartie mit 23:8 gewonnen hatten, fiel das zweite Spiel am Samstag wegen der hohen Zahl an Corona-Fällen bei den Westdeutschen aus und wird nachgeholt.

© dpa-infocom, dpa:220410-99-869281/2 (dpa)