OSC Potsdam trifft im Playoff-Viertelfinale auf ASC Duisburg

Die Wasserballer des OSC Potsdam starten am Mittwoch (20.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den ASC Duisburg in das Playoff-Viertelfinale.

Die Potsdamer, in den vergangenen Jahren dreimal in Folge Meisterschaftsdritter, haben nach schwieriger Saison in fast stetiger Abstiegsgefahr am Ende der Hauptrunde die Klasse (A-Gruppe) gehalten und die Playoffs erreicht. Die Serie im Best-of-three-Modus - wer zuerst zwei Spiele gewinnt, kommt weiter - beginnt im heimischen blu-Bad der Potsdamer. Am Samstag und wenn nötig am Sonntag wird im ASCD-Vereinsbad der Westdeutschen gespielt. Der Sieger des Viertelfinals trifft im Halbfinale am 13. bis 15. Mai auf Titelverteidiger Waspo Hannover.

