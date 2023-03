Spandauer Wasserballer souverän in Esslingen

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben vor der Nationalmannschaftspause ihre Siegesserie in der Wasserball-Bundesliga ausgebaut.

Im 13. Liga-Spiel kam der Rekordmeister am Samstag beim 19:4 (6:1, 4:1, 4:0, 5:2) beim SSV Esslingen zum 13. Sieg und führt souverän die Tabelle an. Im Sportbad Neckarpark in Stuttgart war Dimitri Kholod mit sechs Treffern erfolgreichster Schütze der Berliner. Insgesamt trafen neun von zehn eingesetzten Spandauer Feldspielern.

Die Wasserfreunde müssen nach dem kontinentalen Weltcup-Turnier am kommenden Wochenende im rumänischen Otopeni, bei dem die Nationalmannschaft auf Rumänien, Malta, Großbritannien und die Ukraine trifft, am letzten Hauptrundenspieltag bei Titelverteidiger Waspo Hannover (18. März) antreten.

(dpa)