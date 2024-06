Spandauer Wasserballer unterliegen im Meisterschaftsfinale

Rekordmeister Wasserfreunde Spandau lag im Finale um die deutsche Meisterschaft schon mit 2:0-Siegen vorn. Nach drei Niederlagen in Folge gibt es nun einen neuen Champion aus Niedersachsen.

Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 hat das entscheidende fünfte Finalspiel um die deutsche Wasserball-Meisterschaft verloren. Die Berliner mussten sich am Samstag dem neuen Champion Waspo 98 Hannover in der Schwimmhalle Schöneberg mit 6:9 (0:2, 1:2 - 3:1, 2:4) geschlagen geben. Damit haben die Niedersachsen im achten Duell in Serie seit 2017 zum fünften Mal das Meisterduell für sich entscheiden. Hannover hatte in der Best-of-five-Serie zunächst sogar mit 0:2 zurückgelegen, gewann aber anschließend die entscheidenden drei Begegnungen.

Hannover wirkte von Beginn an wacher, zielstrebiger und durchsetzungsstärker. Dank effektiver Chancenverwertung führte Waspo schon nach dem Startviertel mit 3:1 und baute den Vorsprung bis zur Halbzeit auf 4:1 aus. Spandau wirkte in seinen Angriffen oft harmlos und unkontrolliert. Für Spandau traf nur Tomasovic zweimal, bei Hannover war Niclas Kai Schipper dreimal erfolgreich. Der Gastgeber zeigte ein insgesamt schwaches Spiel und verlor verdient.

(dpa)