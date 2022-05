Spandauer Wasserballerinnen starten in Finalserie

Die Wasserballerinnen von Spandau 04 wollen es in ihrer Finalserie besser machen als die Männer des Berliner Vorzeige-Vereins.

Im Best-of-three-Finale um die deutsche Meisterschaft treffen sie zum dritten Mal in Folge auf Bayer Uerdingen 08 und sind erneut Favoritinnen auf die Meisterschaft. Das erste Match findet am Samstag (14.30 Uhr) in Uerdingen statt, das Rückspiel am 4. Juni (16.00 Uhr) in Berlin. Sollte nach den beiden Begegnungen kein Sieger feststehen, wird die Entscheidung am 5. Juni in Berlin (14.00 Uhr) fallen.

Die drei Begegnungen in der laufenden Saison gewann alle Spandau, allerdings zwei davon nur mit einem Tor Vorteil. In der Bundesliga-Vorrunde hatten die Hauptstadt-Frauen auswärts mit 7:6 und daheim mit 23:14, im Pokal-Finale mit 10:9 das bessere Ende für sich. Die Spandauer Wasserballer hatten ihre Finalserie am Mittwoch mit 1:3 gegen Waspo Hannover verloren.

(dpa)