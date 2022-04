Spandaus Wasserballer nach Sieg Hauptrunden-Erster

Die Wasserballer von Spandau 04 haben die Bundesliga-Hauptrunde der Gruppe A als Tabellenerster abgeschlossen.

Im letzten Spiel der Vorausscheidung gewannen die Spandauer am Dienstagabend mit 14:10 (1:4,2:1,6:1,5:4) bei Titelverteidiger Waspo Hannover. Mit 28:0 Zählern gehen die Hauptstädter damit als Spitzenreiter in die Playoffs um die deutsche Meisterschaft und haben dort in den entscheidenden Partien den Heimbonus. Waspo schloss mit 24:4 Punkten als Zweiter ab.



Mit Blick auf das Spiel bei OSC Budapest am Freitag in der Champions League hatte Hannover einigen Top-Akteuren eine Pause gegönnt. Dennoch begannen die Niedersachsen stark und führten nach dem Startviertel mit 4:1. Die Spandauer, die in der Königsklasse bei Jug Dubrovnik antreten müssen, brauchten etwas Zeit, um ihren Rhythmus zu finden. Erst im dritten Abschnitt gingen sie nach einem 3:0-Lauf erstmals in Führung (6:5). Im Finalabschnitt gelang dann eine 9:6-Führung. Diese brachten sie sicher über die Zeit. Spandaus beste Torschützen waren Denis Strelezkij, Dmitri Kholod, Marek Tkac, Dimitrios Nikolaides (je 3). Für Waspo traf Ivan Nagaev (3) am erfolgreichsten.



© dpa-infocom, dpa:220405-99-809608/3 (dpa)