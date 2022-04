Spandau vor Schlüsselspiel: Brauchen starken Tag

Die Wasserfreunde Spandau 04 wollen ihre theoretische Restchance in der Champions League wahren.

An diesem Freitag treten die Berliner bei Jug Dubrovnik in Kroatien an. "Wir brauchen einen starken Tag, wollen wir eine Chance haben", sagte Manager Peter Röhle. Ein Sieg muss her im Kampf um den noch offenen vierten Platz in der Hauptrundengruppe B, um zum dritten Mal nach 2003 (Final Four) und 2018 (Final 8) in das Finalturnier einzuziehen.

Die Spandauer belegen mit zehn Punkten den sechsten Platz. Gegner Dubrovnik ist wie die Teams aus Genua und Marseille bereits für das Final-Turnier mit acht Mannschaften qualifiziert. Vierter ist Waspo Hannover, den Bundesligarivalen schlugen die Spandauer am Dienstag in der Meisterschaft mit 14:10. In der Champions League haben die Niedersachsen aber vier Punkte mehr geholt als die Wasserfreunde. Mit 13 Zählern liegt auch noch OSC Budapest in der Tabelle vor den Spandauern, die nach der Partien in Dubrovnik noch in Hannover und zuhause gegen Roter Stern Belgrad spielen.

