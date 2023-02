Spandau 04 gewinnt daheim mit 19:4 gegen OSC Potsdam

Die Wasserfreunde Spandau 04 haben ihr Heimspiel gegen den Lokalrivalen OSC Potsdam souverän gewonnen.

Die Berliner siegten am Samstag 19:4 (4:1, 7:0, 4:1, 4:2). Damit verfehlten sie zwar im zwölften Ligaspiel zum dritten Mal die Marke von 20 Treffern, bestätigten aber auch so ihre anhaltende Topform.

Nach dem eher verhaltenem Startviertel und einer 4:1-Führung legte Spandau im zweiten Achtminuten-Abschnitt mit 7:0 enorm zu und ging mit 11:1 in die Pause. In der zweiten Hälfte bauten die Wasserfreunde mit insgesamt acht Torschützen ihren Vorsprung weiter aus. Am erfolgreichsten waren Dmitri Kholod, Bilal Gbadamassi und Luca Marziali mit je drei Treffern.

(dpa)