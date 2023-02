Spandau muss im Pokal-Viertelfinale beim ASC Duisburg ran

Im Viertelfinale des DSV-Pokals der Männer müssen die Wasserfreunde Spandau 04 am Samstag (16.00 Uhr) beim ASC Duisburg antreten.

Die Partie des Bundesliga-Spitzenreiters (22:0) aus der Hauptstadt beim Zweiten Duisburg (17:5) ist das Spitzenspiel in der Runde der besten Acht. In der Liga gewannen die Spandauer in Duisburg 20:5 und daheim 23:5. In den weiteren Pokal-Paarungen stehen sich Bayer Uerdingen und Waspo Hannover, der SV Cannstatt und SV Ludwigsburg sowie am 26. Februar im Lokalderby OSC Potsdam und SG Neukölln gegenüber.

(dpa)