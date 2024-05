Spandaus Wasserballer brauchen zwei Siege gegen Potsdam

Die Spandauer Wasserballer verlieren überraschend das erste Spiel im Halbfinale. Jetzt steht der Rekordmeister unter Druck.

Wasserball-Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 braucht am Wochenende nach der überraschenden Auftaktniederlage gegen den OSC Potsdam zwingend zwei Siege für den Finaleinzug. Nach dem 9:10 vor zwei Wochen in Brandenburgs Hauptstadt müssen die Berliner am Samstag (16.00 Uhr) in eigener Halle in Schöneberg gewinnen, um ein entscheidendes drittes Spiel am Sonntag (13.00 Uhr) an gleicher Stelle zu erzwingen.

Spandau, dem 04-Präsident Hagen Stamm nach der Niederlage Überheblichkeit und mangelnde Einstellung vorwarf, gilt zwar als hoher Favorit. Aber nach dem Intermezzo im Euro Cup-Final 4 in Rijeka (Kroatien) am vergangenen Wochenende, das mit Platz 4 und einer deprimierende 2:9-Niederlage im Bronze-Match gegen CN Sabadell (Spanien) endete, bleiben Zweifel. Statt der erhofften ersten Medaille in einem internationalen Wettbewerb seit 1989 folgte eine weitere Enttäuschung.

(dpa)