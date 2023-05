Wasserfreunde mit zweitem Sieg in Finalserie

Die Wasserfreunde Spandau 04 führen in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft mit 2:0 nach Siegen.

Am Samstag gewannen die Berliner in der heimischen Schwimmhalle Schöneberg gegen Titelverteidiger Waspo Hannover glücklich mit 15:13 (2:3,1:1,3:5,5:2 - 4:2) nach Fünfmeterwerfen. Den Auftakt hatte Spandau ebenfalls erst per Strafwurf-Entscheidung am Mittwoch bei den Niedersachsen für sich entschieden. Mit einem weiteren Erfolg an diesem Sonntag stünden die Wasserfreunde als neuer deutscher Meister fest. Zuletzt gewannen sie 2019 den Titel.

(dpa)