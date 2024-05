Verkehrseinschränkungen

vor 39 Min.

Wasserrohrbruch in Neukölln: Warten auf Spezialstatiker

Nach dem Wasserrohbruch in Neukölln am Dienstag haben am Mittwoch fast alle angrenzenden Häuser wieder Wasser.

Wie ein Sprecher der Berliner Wasserbetriebe sagte, wurden die Bewohner des direkt betroffenen Hauses in der Braunschweiger Straße 1 privat oder durch das Bezirksamt Neukölln anderweitig untergebracht. Ein Prüfstatiker habe sich am Dienstagabend außerstande gesehen, die Lage zu beurteilen - nun werde auf einen spezialisierten Statiker gewartet. Bis dahin können die Wasserbetriebe die Reparaturen an der Leitung nicht weiterführen. Der durch den Wasserschaden entstandene Trichter wurde vorläufig mit Sand aufgeschüttet. Die Wasserbetriebe gehen von einer Entwarnung durch den Spezialisten aus. In diesem Fall sollen 40 bis 80 Meter der defekten Leitung ausgetauscht werden. Die Sonnenallee ist stadtauswärts weiter nicht befahrbar, stadteinwärts ist die Straße nach Angaben des Sprechers aber frei. (dpa)

