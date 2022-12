30.000 Euro Spende an Caritas-Foodtruck

Bis zu 150 Mahlzeiten täglich: Für die Arbeit des Caritas-Foodtrucks hat der Berliner Sänger Frank Zander der Hilfsorganisation einen Scheck in Höhe von 30.000 Euro überreicht.

Die Summe kam laut Sohn Marcus Zander durch Spenden von Privatpersonen und Unternehmen zusammen. Zwischen dem 19. und 22. Dezember will Frank Zander selbst für sein jährliches Weihnachtsfest mit dem Bus unterwegs sein und Essen verteilen, wie der Sänger am Dienstagnachmittag bei der Übergabe in Berlin sagte.

" Weihnachten ist ein christliches Fest, an dem man auch an arme Leute denken soll", sagte Zander über die Hilfsaktion. "Wenn der Gabentisch zu voll wird, sollte man an andere denken."

Seit 1995 veranstaltet der 80 Jahre alte Zander jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit ein Weihnachtsessen für Obdachlose und Bedürftige - lange Zeit im Hotel Estrel, seit der Corona-Pandemie mit dem Foodtruck der Caritas. Am Montag war Zander für sein langjähriges Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse geehrt worden.

Nächstes Jahr soll die Hilfsaktion wieder im Hotel Estrel stattfinden, wie sein Sohn Marcus Zander am Dienstag sagte. Ob sein Vater dann noch dabei sein werde, sei nicht sicher. Er mache so lange weiter, wie die Kraft noch reicht, sagte der Sänger. "Den Stab gebe ich natürlich weiter."

(dpa)