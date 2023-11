Tanne für das Bundeskanzleramt: Lastwagen fährt sich fest

Bei der Fällung der so genannten Kanzler-Tanne für das Bundeskanzleramt in Berlin hat es eine Panne gegeben.

Der Tieflader, der die 17,5 Meter hohe Fichte aus Brandenburg abtransportieren soll, hat sich am Freitagmorgen im aufgeweichten Boden des Stadtwaldes in Eberswalde festgefahren, wie Stephan Kirchharz, Geschäftsführer des Waldbesitzerverbands Brandenburg berichtete. Der Boden sei wegen des starken Regens in dieser Woche aufgeweicht.

Der Tieflader müsse nun erst mit einem Lastwagen und einem Bagger aus dem Matsch gezogen werden. "Ich hoffe, dass das alles noch klappt", sagte Kirchharz. "Denn für morgen früh um acht Uhr ist schon der Kran zur Aufstellung des Baums am Kanzleramt bestellt." Die Kanzler-Tanne, die eine prächtige Fichte ist, soll am kommenden Mittwoch an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) übergeben werden.

Auch beim Transport des Weihnachtsbaums an der Berliner Gedächtniskirche hatte es in diesem Jahr Schwierigkeiten gegeben. Der Lastwagen, auf dem die Tanne verladen war, blieb wegen einer Panne liegen. Im vergangenen Jahr war der Baum für den Breitscheidplatz auf dem Tieflader für einen Berliner Tunnel zu hoch.

(dpa)