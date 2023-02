Berlin, Brandenburg: Wechselhaftes, windiges Wochenendwetter

Wechselhaftes und windiges Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, bleibt es den ganzen Tag über regnerisch und bewölkt. Zum Mittag treten zunächst Windböen und lokal auftretende stürmische Böen auf. Gegen Abend kann es laut DWD vor allem im Norden Brandenburgs zu Sturmböen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 13 Grad. In der Nacht nimmt der Wind langsam ab, dabei bleibt es bedeckt und gebietsweise kommt es zu Schauern. Es kühlt auf Werte zwischen fünf und sieben Grad ab.

Auch am Samstag halten sich die Wolken hartnäckig am Himmel, dabei regnet es zum Teil stark. Zum Abend klingt der Regen dann wieder ab. Über den Tag treten laut Vorhersage stellenweise Windböen auf - bei Temperaturen zwischen sieben und zehn Grad. In der Nacht auf Sonntag bleibt es wolkig mit lokal auftretenden Schauern. Die Tiefstwerte liegen zwischen zwei und vier Grad.

Der Sonntag startet ebenfalls regnerisch und mit vielen Wolken am Himmel. Zum Nachmittag klart es dann auf und es bleibt trocken - bei Temperaturen zwischen sechs und acht Grad. In der Nacht soll es zunächst klar bleiben, später verdichten sich dann die Wolken. Es kühlt auf Temperaturen zwischen minus einem und zwei Grad ab.

(dpa)