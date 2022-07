Bis zu 39 Grad: Hitze erreicht Berlin und Brandenburg

Berlin und Brandenburg steht in den kommenden Tagen eine Hitzewelle bevor.

Die Woche startet am Montag zwar noch mit einem Mix aus Sonne und Wolken, doch die Temperaturen sollen bereits auf Werte zwischen 26 und 30 Grad steigen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montagmorgen mitteilte. In der Nacht kühlt es sich der Vorhersage zufolge mit Tiefstwerten zwischen 17 bis 10 Grad noch einmal etwas ab.

Am Dienstag wird es laut DWD dann bereits deutlich heißer. Bei Höchstwerten zwischen 32 und 37 Grad und viel Sonnenschein lockt der Sprung in kühles Wasser im Freibad oder im Badesee. In der Nacht kann es demnach lokal warm bleiben, bei Temperaturen zwischen 20 und 13 Grad.

Zur Wochenmitte wird der Prognose zufolge der vorläufige Höhepunkt der Hitzewelle erreicht. Bei Werten zwischen 34 bis 39 Grad und viel Sonnenschein dürften Badegewässer erneut ein begehrtes Ziel in Berlin und Brandenburg sein.

(dpa)