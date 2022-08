Der Sommer nimmt wieder Fahrt auf

Nach einigen Schauern und Gewittern zu Wochenbeginn nimmt der Sommer in Berlin und Brandenburg noch einmal Fahrt auf.

Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, können am Montagnachmittag und am Abend noch vor allem in den südlichen und westlichen Landesteilen begleitete von Sturmböen bis Windstärke neun Unwetter mit Starkregen und Hagel niedergehen. Bei Temperaturen von 27 bis 31 Grad wird es schwül.

Dienstag und Mittwoch werden dann aber zumeist heiter, zeitweise wolkig und es gibt nur noch vereinzelt Schauer oder Gewitter. Die Temperaturen steigen am Dienstag auf Werte von 30 bis 33 Grad und am Mittwoch 31 bis 34 Grad.

