DWD: Hitzewarnung für Berlin und Brandenburg

Angesichts sehr hoher Temperaturen in Berlin und Brandenburg hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) für beide Länder amtliche Hitzewarnungen herausgegeben – und erwartet am Mittwoch den Hitze-Höhepunkt.

Durch kräftigen Hochdruckeinfluss und heiße, trockene Luft über weiten Teilen Deutschlands ergebe sich eine starke Wärmebelastung für den menschlichen Körper, weshalb die Warnung zunächst bis Mittwochabend gelte, sagte Robert Noth vom DWD am Dienstag Potsdam. Besonders für ältere und pflegebedürftige Menschen sind die Temperaturen dem DWD zufolge sehr belastend – auch, weil es nachts recht warm bleibe.

Während die Höchsttemperaturen am Dienstag bereits bei etwa 33 bis 37 Grad lägen, seien am Mittwoch noch höhere Temperaturen zwischen 36 bis 39 Grad zu erwarten – sehr vereinzelt und kurzzeitig könnten auch die 40 Grad geknackt werden. Lokal könne der bisherige Temperaturrekord, den etwa Cottbus mit 39,2 Grad im Juni erreicht hatte, in Brandenburg überschritten werden, sagte Noth.



