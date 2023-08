Einzelne Gewitter und Windböen in Berlin und Brandenburg

Windböen und einzelne Gewitter bestimmen weiterhin das Wetter in Berlin und Brandenburg.

Dabei bleibt es meist bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilte. Demnach treten vor allem im Norden Brandenburgs und in Berlin Schauer auf, vereinzelt kommt es zu Gewittern mit Windböen. Gegen Abend lassen der Regen und der Wind nach - bei Höchsttemperaturen um 21 Grad. In der Nacht zu Donnerstag bleibt es wolkig und überwiegend trocken. Es kühlt auf Werte zwischen 6 und 10 Grad ab.

Am Donnerstag wechseln sich heitere mit bedeckten Abschnitten ab. Dabei wird laut DWD kein Regen erwartet, nur in Nordbrandenburg ziehen zeitweise dichte Wolken auf, es kann zu Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 20 und 23 Grad. Nachts sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, es bleibt regenfrei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 12 Grad.

(dpa)