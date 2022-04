Es bleibt frühlingshaft heiter: Ab Mittwoch kommen Wolken

Nach einem frühlingshaft sonnigen Wochenbeginn setzt sich das heitere Wetter in Berlin und Brandenburg erst einmal fort.

Ab Mittwoch ziehen aber vor allem im Süden Brandenburgs Wolken auf, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Dienstag mitteilte. Es bleibt meist trocken. Am Donnerstag gibt es vereinzelt etwas Regen. Die Temperaturen steigen am Dienstag und Mittwoch auf 11 bis 15 Grad, am Donnerstag auf 11 bis 14 Grad.

