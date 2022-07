Es wird wieder heißer in Berlin und Brandenburg

Der Sommer in Berlin und Brandenburg wird wieder sonniger und heißer.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, steigen die Temperaturen von 24 bis 27 Grad am Dienstag auf 27 bis 30 Grad am Mittwoch. Es bleibt trocken.

Allerdings ziehen am Dienstagabend in der Nordwesthälfte Brandenburgs dünne Schleierwolken auf. Am Mittwoch bleibt der Himmel meist bewölkt. Er lockert gegen Abend wieder auf.

(dpa)