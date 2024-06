Wetter

vor 49 Min.

Etwas Sonne und ein wenig Regen am Montag

In der Hauptstadtregion und in Brandenburg zieht der Himmel am Beginn der neuen Woche zu, gelegentlich fallen ein paar Tropfen. In den nächsten Tagen bläst der Wind stark.

Mit vielen Wolken und etwas Sonne beginnt die neue Woche in Berlin und Brandenburg. Nach einem heiteren Start zieht der Himmel im Laufe des Montags immer mehr zu, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagt. Etwas Regen fällt in der Prignitz und im Havelland. Sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen klettern auf 17 bis 21 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig. Nachts regnet es in einigen Gebieten schauerartig. Sonst ist der Himmel wolkig bis stark bewölkt. Zunächst bläst der Wind schwach. Zum Morgen weht es heftiger, zeitweise und örtlich mit Böen mit Geschwindigkeiten um 60 Kilometer pro Stunde. Frisch und wolkig wird das Wetter am Dienstag: Von der Prignitz bis in die Uckermark fallen einzelne Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 18 Grad. Weiterhin bläst der Wind mäßig mit Böen, die zum Abend abnehmen. In der Nacht zum Mittwoch hat es wenige Wolken am Himmel und es bleibt trocken. Auf 9 bis 6 Grad sinken die Temperaturen. Es weht noch schwach bis mäßig. Sonne und Wolken wechseln sich am Mittwoch ab. Es bleibt weitgehend trocken, nur vereinzelt fallen Schauer. Die Temperaturen steigen geringfügig auf 17 bis 19 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig. Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) (dpa)

