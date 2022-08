Feuerwehr: Auf weitere Unwetter-Einsätze vorbereitet

Nach dem Starkregen am Freitagabend hat sich die Berliner Feuerwehr auf mögliche weitere Unwetter-Einsätze vorbereitet.

Am Freitagabend war für etwa drei Stunden der Ausnahmezustand Wetter ausgerufen worden, um im Ernstfall ausreichend Kräfte mobilisieren zu können.

In dieser Zeit habe es knapp 80 wetterbedingte Einsätze gegeben, wie ein Sprecher am Samstag sagte. Meist mussten demnach private Keller ausgepumpt werden. Sturmschäden wie abgebrochene Äste hätten sich dagegen in Grenzen gehalten.

"Es war ruhiger als angenommen, aber wir sind vorbereitet", sagte der Sprecher. Nachdem sich das Wetter über Nacht beruhigt hatte, sei am Samstag weiterer Starkregen möglich.

(dpa)