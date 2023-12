Frostiger Dezemberstart in Berlin und Brandenburg

Zum Dezemberbeginn gibt es in Berlin und Brandenburg weiterhin Frost, Schnee und teilweise Glättegefahr.

In den Freitagmorgenstunden liegen die Temperaturen zwischen minus 5 und minus 8 Grad, lokal sinken sie bis auf minus 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am frühen Morgen entsteht ortsweise Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Tagsüber herrscht Dauerfrost bei maximal minus 1 Grad. In Südbrandenburg kann es am Vormittag schneien. In der Nacht zu Samstag gibt es erneut Dunst und Nebel und im Südwesten Brandenburgs Neuschnee. Bis auf minus 7 Grad sinken den Angaben nach die Temperaturen. Glättegefahr durch überfrierende Restnässe besteht weiterhin.

(dpa)