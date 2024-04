Frühlingswetter in Berlin und Brandenburg erwartet

Rund um die Hauptstadt sind die Temperaturen mild. Immer wieder lässt sich die Sonne blicken. Warm und heiter wird es am Wochenende.

Zum Ende der Arbeitswoche zeigt sich das Wetter in Berlin und Brandenburg wieder frühlingshaft. Sonne und Wolken wechseln sich am Freitag ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 17 Grad. In der Prignitz ist es etwas kühler und zeitweise stark bewölkt. Dort fällt am Nachmittag und Abend etwas Regen. Sonst bleibt es weitgehend trocken. Der Wind weht schwach bis mäßig.

In der Nacht sinken die Temperaturen auf Tiefstwerte zwischen 6 und 1 Grad. In Bodennähe rechnen die Wetterexperten mit leichtem Frost. Bei wenigen Wolken bleibt es niederschlagsfrei.

Das Wochenende wird warm und überwiegend heiter. Am Samstag klettern die Temperaturen auf 19 bis 22 Grad. Vereinzelt gibt es Schauer. Im Verlauf ziehen vor allem im Norden Brandenburgs dichtere Wolken auf.

Klar oder gering bewölkt ist die Nacht zum Sonntag. Niederschlag bleibt aus. Es kühlt ab auf 10 bis 6 Grad.

Auch am Sonntag zeigt sich oft die Sonne. Die Werte steigen auf 23 bis 26 Grad. Zeitweise sind einige Wolken am Himmel. Erst zum Abend gibt es im Westen und Norden einige Schauer. Der Wind bläst schwach bis mäßig.

(dpa)