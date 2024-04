Frühsommerliches Wetter lockt: Biergärten und Bootsverleihe

Viele Biergärten haben schon zu Ostern geöffnet, andere stellen jetzt die Stühle raus. Der Blick auf das Wetter lädt ein, am Wochenende Zeit im Biergarten oder auf dem Wasser zu verbringen.

Die frühsommerlichen Temperaturen am Wochenende erfreuen auch die Berliner Gastronomie. Gutes Wetter mache gute Laune, sagte der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gastronomieverbands Berlin (Dehoga), Gerrit Buchhorn. Viele Gastronomen freuen sich, dass die Außengastronomie wieder losgeht, auch weil sie dann mehr Gäste bewirtschaften können.

Einige Bootsverleihe haben schon die Tret- und Ruderboote zu Wasser gelassen. Der Bootsverleih Rent-A-Boat im Treptower Park öffnet an diesem Freitag, der Kajakverleih Ahoi-Ostkreuz in der Rummelsburger Bucht am Samstag. Baden können die Berlinerinnen und Berliner an diesem Wochenende bisher nur in den Seen - die Freibäder öffnen traditionell ab Ende April, wie die Bäderbetriebe mitteilten.

Am Samstag und Sonntag soll es dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge in Berlin ungewöhnlich warm und recht freundlich werden: Bis zu 24 Grad werden am Samstag in Berlin erwartet, am Sonntag sogar bis zu 26 Grad.

(dpa)