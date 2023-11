Wetter

14:21 Uhr

Ganztägig Schnee und Glättegefahr in Berlin

Bis in die erste Nachthälfte soll es in Berlin am Mittwoch immer wieder schneien.

Im Schnitt können zwischen zwei und fünf Zentimeter, vereinzelnd bis zu sieben Zentimer, Schnee fallen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes sagte. Es herrsche Dauerfrost bei Temperaturen um minus ein Grad. Auf den Straßen besteht Glättegefahr. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu minus sechs Grad. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin empfiehlt Verkehrsteilnehmern möglichst vorsichtig zu fahren. "Vor allem auf den Gehwegen und auf den Nebenstraßen ist es rutschig", sagte ein VIZ-Sprecher. Autofahrer sollten verstärkt auf Fahrradfahrer achtgeben, die auf abgetrennten Radwegen auf der Straße unterwegs seien. Durch die Glätte könne es passieren, dass Radfahrer ausrutschten und auf den Autofahrstreifen fielen. Laut Polizei gab es zwischen 5.00 und 12.00 Uhr in Berlin fast 180 Polizeieinsätze wegen Verkehrsunfällen. Es könne nicht gesagt werden, ob und wenn ja wie viele der Unfälle wetterbedingt sind, sagte eine Polizeisprecherin. (dpa)

