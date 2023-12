Grauer Himmel zu Wochenbeginn: Zweite Hälfte regnerisch

Mit meist grauem Himmel und milden Temperaturen geht es in Berlin und Brandenburg in die neue Woche.

Ein wenig Weiß zu Heiligabend am nächsten Wochenende in Form von Schnee oder Schneeregen sei dennoch nicht ausgeschlossen, teilte der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mit. Denn die zweiten Wochenhälfte wird der Vorhersage zufolge kühler, windiger und regnerisch.

Zunächst lockert am Sonntag die Wolkendecke vom Fläming bis zur Elster und am Abend auch in Berlin bei acht bis zehn Grad zunehmend auf. Normal wären zu dieser Jahreszeit nach Angaben der Meteorologen knapp zwei Grad.

Bei noch einmal sieben bis neun Grad bleibt der Himmel am Montag und Dienstag zumeist zugezogen. Zwischen der Prignitz und der Uckermark kann es am Montag etwas regnen. Ab Mittwoch wird es zunehmend ungemütlicher, kühler, der Wind frischt auf und es beginnt zu regnen.

