Leichter Regen und viele Wolken über Berlin und Brandenburg

Der Himmel über Berlin und Brandenburg ist am Dienstag größtenteils mit Wolken bedeckt - gelegentlich kann es etwas regnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Osten Brandenburgs lockert es im Tagesverlauf auf. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von zwei bis fünf Grad. Aus Osten bis Südosten weht ein schwacher, teils mäßiger Wind.

In der Nacht zum Mittwoch fallen die Temperaturen auf kühle ein bis minus zwei Grad. Richtung Sachsen-Anhalt gibt es örtlich Sprühregen. Auch am Mittwoch bleibt es dicht bewölkt bei ähnlichen Temperaturen wie am Dienstag. Zwischen Prignitz und Fläming kann es zeitweise regnen.

In der Nacht zum Donnerstag kann es bei Tiefstwerten zwischen null und minus zwei Grad stellenweise glatt werden. Im Nordwesten Brandenburgs ist mit Sprühregen oder Graupel zu rechnen. Am Donnerstag fallen die Temperaturen auf null bis drei Grad und es ist weiterhin bedeckt.

(dpa)