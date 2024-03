Mildes Frühlingswetter am Mittwoch

Ungewöhnlich warm und freundlich wird es am Mittwoch laut Wetterdienst rund um die Hauptstadt. In den nächsten Tagen nehmen Wind und Wolken zu. Kurz vor Ostern zeigt sich die Sonne wieder.

Frühlingshaftes und heiteres Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch. Die Temperaturen steigen auf ungewöhnlich milde 17 bis nahe zu 20 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber bleibt es demnach verbreitet freundlich und trocken. Am späten Abend verdichten sich in Westbrandenburg die Wolken.

Nachts nimmt die Bewölkung den Angaben nach weiter zu. Nach Mitternacht regnet es vor allem im Westen und Südwesten Brandenburgs gebietsweise. Auf 9 bis 6 Grad sinken die Temperaturen.

Mäßiger Wind und Wolken bestimmen das Wetter dann am Gründonnerstag. Zu Beginn fällt stellenweise Regen, am Nachmittag örtlich Schauer. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 15 Grad.

Dicht bewölkt beginnt laut DWD der Karfreitag. Zeitweise fällt leichter Regen. Am Nachmittag bleibt es meist trocken und lockert vor allem im Norden Brandenburgs auf. Bei 14 bis 18 Grad liegen die Höchstwerte. Vorübergehend lebt der sonst schwache Wind mäßig oder böig auf.

