Park-Betreiber: Bei Unwetter Parks nicht betreten

Die Betreiber von Parks warnen bei Unwetter vor dem Betreten der Anlagen.

"Wir empfehlen, bei solchen Wetterlagen vom Besuch abzusehen", sagte der Sprecher der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg in Potsdam, Frank Kallensee, am Dienstag. Bäume seien geschwächt, daher sollten sich die Besucher stets an die Regeln der Parkordnung halten und auch die Wege nicht verlassen. Allerdings seien die Parks abends geschlossen. An Eingängen zu den Parks in Potsdam wird zudem auf Schildern vor Astbruch gewarnt.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge sind für Dienstagabend und in der Nacht zum Mittwoch in den südlichen und mittleren Landesteilen Brandenburgs sowie in Berlin örtlich schwere Gewitter zu erwarten. Es müsse vereinzelt auch mit größerem Hagel und mit Sturmböen gerechnet werden.

Für den Branitzer Park teilte die verantwortliche Stiftung in Cottbus mit: "Bei starkem Unwetter informieren wir die Besucherinnen und Besucher vorab über eine Information auf unserer Website und über die Social-Media-Kanäle, dass sie den Park möglichst nicht betreten sollen."

(dpa)