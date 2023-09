Regen und Wolken in Berlin und Brandenburg

Ein regnerischer und bewölkter Wochenendstart erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg.

Dabei soll es wieder deutlich kühler werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Demnach beginnt der Tag meist stark bewölkt. Im Westen Brandenburgs und in Berlin tritt gebietsweise Regen auf, der sich im Tagesverlauf nach Osten verlagert. Gegen Nachmittag ziehen die Schauer ab - bei Höchstwerten zwischen 19 und 21 Grad.

In der Nacht zu Samstag lockert es auf und bleibt trocken. In der zweiten Nachthälfte verdichtet sich in der Prignitz wieder die Wolkendecke. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 9 und 12 Grad ab.

Am Samstag bleibt es zunächst wolkig, nur in der Prignitz besteht dem DWD zufolge ein geringes Schauerrisiko. Ab dem Nachmittag wird die Wetterlage zunehmend heiter. Die Temperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad. Nachts ziehen ein paar Wolken auf, Regen wird nicht erwartet. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen 6 und 10 Grad.

Der Sonntag zeigt sich meist heiter, teils auch wolkig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 19 und 21 Grad. In der Nacht wird es klar und trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 und 9 Grad.

(dpa)